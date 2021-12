GdS – Dalla Juve all’Inter: l’arte di Marotta cambia gli equilibri

La Gazzetta dello Sport sottolinea i meriti del dirigente nerazzurro in relazione al cambio di potere in vetta alla Serie A

"L’a.d. bianconero lascia a ottobre 2018, anche per i postumi dell’affare Ronaldo e per l’ascesa di Fabio Paratici, e meno di due mesi dopo è già alla guida dell’Inter: qui duelli, schermaglie e rivalità diventano all’ordine del giorno, anche perché c’è un “monopolio” bianconero da provare a intaccare - ricorda la Gazzetta -. Dopo una fase di ambientamento e silenziosa ristrutturazione societaria, le mosse decisive arrivano nell’estate 2019: Marotta e Zhang portano ad Appiano Antonio Conte, “apertore” del ciclo bianconero, e lo accontentano con l’acquisto di Lukaku. Sono i giorni in cui la sfida alla Juve e al successore Paratici è più diretta: lo juventino sembra spuntarla con uno scambio che doveva portare allo United Dybala, il no di Paulo stoppa tutto. Marotta non spreca l’assist e non lascia tempo di riformulare: Big Rom è a Milano. La ciliegina è piazzare Icardi a Parigi, evitando che finisse in orbita torinese, con tanto di penale nel contratto col PSG. Quella tripletta cambia il “vento”: col gran lavoro di Conte e i passaggi a vuoto dei bianconeri gli equilibri si spostano. Marotta intanto continua in rotta di collisione sul mercato, prima su Kulusevski, poi su Chiesa: in entrambe le occasioni la spunta Paratici, che poi fa spazio a Cherubini, un altro con cui l’a.d. nerazzurro ha lavorato. Come Allegri, del resto, a cui Marotta pensa per il dopo-Conte".