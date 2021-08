GdS – Correa e quel provino nel 2013: ecco come andò realmente

Gli osservatori nerazzurri restarono impressionati dall'argentino, ma le richieste dell'Estudiantes bloccarono l'affare

Sono stati molti quelli che in questi giorni hanno ricordato il provino che Correa fece da giovanissimo con l'Inter. Parliamo del gennaio 2013 , quando Veron , all'epoca giocatore/dirigente dell'Estudiantes, consigliò ad Ausilio il baby talento. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il Tucu arrivò a Milano per un periodo di prova, con l'affare che si sarebbe potuto chiudere sulla base di circa 300mila euro più vari bonus .

Correa stregò un po' tutti a Interello, ma l'affare però saltò per motivi economici: "L'Estudiantes all'ultimo momento cambiò le carte in tavola, pretendendo da subito un indennizzo più alto per il trasferimento del gioiellino in nerazzurro - racconta la rosea -. Il doppio subito, più altri bonus facili che avrebbe reso la spesa fuori dai budget delle giovanili del club. Insomma, l’Inter non era nelle condizioni di poter rilanciare e il Tucu tornò in Argentina". Dopo nove anni, il matrimonio si è finalmente celebrato.