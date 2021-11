GdS – Correa, 6 punti regalati all’Inter. E’ l’uomo di Inzaghi, ora la continuità

Il Tucu è atteso dall'ultimo step dopo un periodo passato più in infermeria che in campo

Con Edin Dzeko per la prima volta a secco a San Siro in campionato e Lautaro Martinez seduto per quasi tutta la partita in panchina, l'Inter ha trovato in Joaquin Correa il suo man of the match nella vittoria sull'Udinese. Altra doppietta per il Tucu dopo quella al Verona, che in totale in classifica fanno sei punti regalati ai nerazzurri. Tra i quattro attaccanti, evidenzia la Gazzetta dello Sport, l'argentino è quello che ha il rapporto migliore tra minuti giocati e reti segnati. Uno per il quale Simone Inzaghi si gioca tanto perché è stato lui ha consigliarne l'investimento sul mercato per completare un reparto orfano di Lukaku. "Adesso si è sbloccato, dopo un periodo passato più in infermeria che in campo. Ed è atteso al prossimo step: garantire continuità dentro la stessa partita, abbassare la quantità di minuti in cui “molla” la sfida", scrive la rosea.