GdS – Conte al Tottenham: assalto a due difensori nerazzurri?

Kessie e Vlahovic, ma non solo: secondo la rosea, l'allenatore salentino vorrebbe portare a Londra anche due interisti

L'approdo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, come prevedibile, ha già scatenato le solite voci di mercato, legando al tecnico pugliese vari nomi di giocatori già allenati in passato oppure provenienti dal campionato italiano. Non a caso, oggi la Gazzetta dello Sport fa due nomi in particolare: Kessie e Vlahovic, possibili obiettivi già per gennaio. Ovviamente, un occhio particolare anche al parco giocatori dell'Inter, l'ultimo club di Conte: "Non è un mistero che all’Inter Conte abbia legato particolarmente con l’olandese Stefan De Vrij, autentico regista del trio arretrato. Ed è da mettere nel conto un tentativo immediato per il nazionale oranje con il contratto in scadenza nel 2023. Ma è dura che Marotta e Ausilio aprano il dialogo per un trasferimento in corsa. Più facile che tutto slitti all’estate. Semaforo rosso a lungo termine, invece, per Alessandro Bastoni, che i tabloid inglesi associano già alla società di Daniel Levy: scontata la stima tecnica, ma il difensore nerazzurro ha appena rinnovato con il club di Zhang ed è considerato un pilastro per il futuro. Così queste voci non appaiono credibili". Altri profili? Conte non disdegnerebbe neppure Lazzari della Lazio per il suo 3-5-2.