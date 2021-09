GdS – Champions nel mirino: l’Inter ha calibrato il mercato

Da Dzeko a Dumfries, passando per Correa e Calhanoglu: gli acquisti nerazzurri sono stati fatti anche in ottica europea

La Champions si avvicina e con essa il debutto contro il Real. Uno degli obiettivi dichiarati dell'Inter è quello di fare più strada possibile, quindi come minimo superare i gironi come non è riuscito a Spalletti e nel biennio con Conte. In quest'ottica, la campagna acquisti è stata mirata a prendere calciatori con un certo curriculum anche a livello internazionale. Come spiega la Gazzetta dello Sport, rientrano in questo discorso certamente Dzeko, che trascinò la Roma fino alla semifinale con il Liverpool, e Calhanoglu, una sorta di "variabile impazzita". Poi c'è Correa, che proprio con Inzaghi ha disputato l'anno scorso la UCL, e Dumfries, protagonista negli anni al PSV. Tutti loro, peraltro, sono protagonisti da anni nelle loro Nazionali.