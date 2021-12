GdS – Champions League, lunedì i sorteggi a porte chiuse: orario e modalità

L'Inter, seconda nel Gruppo D, incontrerà una delle teste di serie

Il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League si terrà lunedì 13 a Nyon alle ore 12. A ricordarlo oggi è la Gazzetta dello Sport, che ricorda anche come la Uefa abbia già comunicato che a causa dell’emergenza Covid la cerimonia si terrà a porte chiuse senza l’intervento in persona dei rappresentanti dei vari club. "Per quanto riguarda le modalità del sorteggio, le prime otto dei gruppi saranno abbinate alle seconde e disputeranno il ritorno in casa. Ci sarà il divieto di incroci tra club dello stesso Paese", conferma la rosea.