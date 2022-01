GdS – Caos Covid, Malagò e Gravina chiedono una cabina di regia sulle Asl

Lo sport italiano lavora per una proposta al Governo

La disparità di vedute tra le varie Asl pone nuovamente, come scrive La Gazzetta dello Sport, il tema della necessità per i vertici del calcio e dello sport italiano di avere un interlocutore dentro il Ministero della Salute. "Era stato immaginato in diverse sedi in uno dei momenti più crudi della pandemia. Ma poi non se ne fece più niente. Ora si riparte - scrive la rosea - Il presidente del Coni Giovanni Malagò, anche con Gabriele Gravina per il calcio e GianniPetrucci per il basket, sta lavorando a una proposta al Governo per arrivare alla creazione di una sorta di cabina di regia per evitare, fatte salve le specificità dei territori (chiaro che in una zona rossa una Asl non può ragionare come in una regione bianca), questa babele di risposte tutte diverse all’emergenza".