GdS – Bologna, Mihajlovic a confronto con club e squadra: “Basta figuracce”

Riflessione in casa rossoblu dopo la scoppola con l'Inter: "Ma come si fa a mollare in quella maniera?"

Ieri mattina, dopo la scoppola contro l'Inter, è andato in scena a Casteldebole un confronto tra la dirigenza del Bologna e Sinisa Mihajlovic. Che poi, nella sala conferenze, ha analizzato con i giocatori gli errori commessi a San Siro in video. Due confronti accomunati da uno slogan "basta schiaffi o figuracce". "Per dire: se è vero che perdere contro l’Inter ci sta - anche se era successo due volte che il Bologna vincesse proprio con Sinisa a casa dei nerazzurri -, sbracare e consegnarsi in tutto e per tutto, beh, quello no. Il concetto base sul quale è fiorita la riflessione del day after è stata proprio quella: ma come si fa a mollare in quella maniera?", si legge sulla Gazzetta dello Sport.