GdS – Biglietti UCL, Milan nella bufera: impietoso il confronto con l’Inter

Tifosi rossoneri inferociti con il proprio club: risalta il confronto con la politica dei prezzi adottata dai nerazzurri

Infuria la polemica per i prezzi dei biglietti stabiliti dal Milan per le partite casalinghe di Champions League, con il club che si è difeso sostenendo di essere in linea con il mercato internazionale e la necessità di adeguarsi alla capienza ridotta. Per seguire la Champions dalle Curve serviranno 119 euro. Per il primo anello si va da 139 a 200, per il terzo anello da 69 a 89 euro. In tribuna da 310 a 490. "Il disappunto nasce soprattutto dal confronto con la politica di costi nerazzurra: per Inter-Real Madrid del 15 settembre si entra in curva con 48 euro, meno della metà di quanto saranno costretti a sborsare i tifosi rossoneri. Dal primo anello si apprezzerà da vicino la sfida con meno di cento euro (da 85 a 95, 120 solo in alcune zone ristrette): il terzo anello non è in vendita in attesa che si riempiano gli altri settori. Anche in Europa vale la disposizione a scacchiera e l’ingresso con green pass", sottolinea la Gazzetta dello Sport.