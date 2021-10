GdS – Big favorite dai 5 cambi? C’è il dato dell’Inter di Dzeko

La tesi è condivisa da molti: le 5 sostituzioni agevolano le grandi squadre. Ma la Gazzetta sottolinea anche un altro aspetto

Una scelta, quella della PL, che non ha soddisfatto in molti. "Perché in tutti gli altri Paesi c’è la possibilità di fare cinque sostituzioni e qui no?", ha chiesto polemicamente Guardiola qualche tempo fa. D'altronde, secondo una tesi condivisa da più parti, i 5 cambi avvantaggerebbero le grandi ed è per questo che anche in Italia non piacciono a tutti. "Una tesi che in Italia viene confermata dal dato dell’Inter campione in carica: sono ben sei i gol nerazzurri arrivati dalla panchina. Nessuno come la squadra di Simone Inzaghi in Serie A, che è stato il primo allenatore del nostro campionato a effettuare addirittura quattro sostituzioni in contemporanea nell’ultima vittoria in casa del Sassuolo. Mosse che hanno, non a caso, cambiato il corso della partita", riferisce la Gazzetta.