GdS – Bergamo, Trentalange e Calciopoli: ecco cosa è emerso

La Gazzetta dello Sport prova a chiarire la situazione dopo le polemiche dei giorni scorsi

"Paolo Bergamo - ex designatore insieme a Pierluigi Pairetto, coinvolto nello scandalo Calciopoli - era stato appena reintegrato dall’Aia in base ai nuovi regolamenti approvati nell’Era Trentalange. Un rientro che aveva infastidito i vertici-Figc: il n°1 Gabriele Gravina aveva chiesto spiegazioni alla presidenza dei fischietti. Poi il dietrofront con dimissioni dello stesso Bergamo, dopo che sarebbe emerso che le sue prime dimissioni dall’Aia erano state presentate, nel 2006, pochi giorni dopo (e non prima) la notifica dell’avviso di garanzia per “Calciopoli”, circostanza che non consente il reintegro nell’AssoArbitri". Questo quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport circa la questione emersa negli ultimi giorni e che, ovviamente, non ha mancato di scatenare polemiche anche feroci. "La retromarcia, chiaramente accolta dall’Aia, risolve un caso potenzialmente spinoso. Così, dai piani alti di Aia e Figc, il caso è considerato chiuso", sottolinea la rosea.