GdS – Ansia per i sudamericani: Inzaghi solleva il caso degli stranieri

I complimenti del tecnico nerazzurro alla Liga vengono approfonditi da La Gazzetta dello Sport

"Carlo Ancelotti, che contende a Simone il passaggio del turno in Champions, non ha questi problemi con la propria stellina di ritorno dal Brasile: Vinicius può riposare (a differenza di Lautaro) grazie al tattico rinvio in campionato, la priorità per lui è soltanto il ritorno in Coppa - si legge sulla rosea -. La sosta della nazionale, invece, ha lasciato a Inzaghi un comprensibile, minimo stato di preoccupazione: le condizioni della squadra nella partita a lui più cara restano un’incognita. Non bastasse, anche in Champions martedì si può rischiare il fiato corto".