La svolta dell'avventura di Federico Gatti alla Juventus è arrivata "a Friburgo, dopo dieci panchine di fila, in una partita da dentro o fuori in Europa League. Abbiamo vinto senza prendere gol, lo stesso tre giorni dopo a San Siro con l'Inter". Lo ricorda il difensore bianconero nell'intervista concessa a Sportweek.

"Gioco nella Juve, non c'è da aggiungere altro"."A me interessa vincere, non importa se giocando bene o male. Chi vince resta nella storia, chi perde viene dimenticato".