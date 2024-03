Luigi Garlando si proietta a Bologna-Inter di oggi con un paragone universitario tra Thiago Motta e Simone Inzaghi. "Nella città della prima Università d’Europa stasera si confrontano due insigni cattedratici: Thiago Motta, che ha spalancato gli occhi del campionato con un Bologna da Champions, e Simone Inzaghi, che lo ha dominato con un’Inter superiore in tutto", scrive il giornalista nel suo pezzo per La Gazzetta dello Sport.

Dopo aver descritto i tratti in comune tra le due squadre, come il bel gioco, l'elevato possesso palla, la costruzione dal basso e il centrocampo dominante, Garlando si sofferma poi sui singoli con il confronto tra Zirkzee e Lautaro "che però gusteremo solo a gara in corso. Il centravanti più sorprendente (10 gol) contro il capocannoniere (23) che sta rincorrendo il record di Higuain e Immobile: 36. Il Toro argentino gode di un’assistenza qualitativa superiore a quella del ricciolone olandese che, comunque, in stagione, ha già trovato modo di far male all’Inter: un gol in campionato nel 2-2 di San Siro; due assist, di cui uno delizioso di tacco, per espugnare il Meazza in Coppa Italia. Lautaro (80) e Zirkzee (69) sono sul podio dei tiri, dietro a Vlahovic (87). Ma se restringiamo la ricerca ai tiri tra i pali, il Toro, più spietato, prende il largo: 1° in Serie A (36), 6° Joshua (27). Ma l’importanza dell’olandese va oltre i gol: al centro della ragnatela di Thiago, lega gioco e reparti. Il rischio che il punto piaccia a entrambe e blocchi la partita, c'è. All’Inter servirebbe per gestire la planata-scudetto e l’avvicinamento al Cholo, al Bologna per un altro passettino Champions contro una corazzata che viene da 9 vittorie. Confidiamo nell’orgoglio dei due mister accademici: al Dall’Ara lectio magistralis".