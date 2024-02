Vincere questa sera per l'Inter vorrebbe dire dare una prima spallata alla Juventus nella corsa scudetto, allungando a +4 sui bianconeri con una partita in meno nel conteggio. Ecco perché, specie in un San Siro che si preannuncia infuocato, Simone Inzaghi difficilmente proporrà di nuovo l'approccio di qualche mese fa allo Stadium, dove un pareggio non era da buttare.

Come scrive oggi Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport "una vittoria sulla Juve, classifica a parte, darebbe la carica ideale per attraversare uno dei canyon più infidi della stagione: la Roma di De Rossi all’Olimpico (10 febbraio), il primo ottavo di Champions contro l’Atletico Madrid (20 febbraio), la ruvida trasferta a Lecce (25 febbraio) e, tre giorni dopo, il recupero con un’Atalanta in salute (28 febbraio) - ricorda il giornalista -. Questa volta Inzaghi non può tirare il freno a mano. Ma neppure Allegri, per le stesse ragioni. Al di là delle veline ufficiali, della propaganda del posto Champions e dei 20 punti che mancano per raggiungerlo, la Juve allo scudetto ci crede eccome. Corre per quello e non potrebbe essere altrimenti, data la qualità della rosa, la quantità degli investimenti e, soprattutto, la crescita della squadra che è sempre rimasta incollata ai nerazzurri, al di sopra delle altre. Solo nelle dichiarazioni ufficiali Max può accontentarsi di un risultato utile".

I nerazzurri ritroveranno dall'inizio Calhanoglu, Barella e Dimarco, motivo per cui "c’è da aspettarsi un’Inter più simile a quella di Riad contro la Lazio", ipotizza Garlando.