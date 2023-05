"Ci siamo. Ghe sem. Milano impiegherà sette giorni, da oggi, per creare una finalista di Champions, poi si riposerà. Milan o Inter? La città ribolle di passione, i Navigli fermentano come mosto. Il tempio di San Siro, ieratico, zeppo (incasso record da 10 milioni) stanotte sarà uno spioncino luminoso: l’Europa intera ci appoggerà l’occhio per sbirciare dentro". Sulla Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando presenta l'andata dell'Euroderby in programma stasera alle 21. Tra passato e presente, la sfida eterna in una città unica. "Il calcio milanese si è sempre adeguato alla vocazione europeista, trascinante e innovativa della città.

Se guardiamo i fatturati, non c’è confronto tra le due semifinali: Real Madrid 731 milioni, Manchester City 713, primi nella graduatoria europea; Inter 308, Milan 264. Ma se confrontiamo le Coppe Campioni vinte, la forbice si chiude: Real (14) più City (0) fa 14, Milan (7) più Inter (3) fa 10. Le milanesi, a 60 anni dal Triennio d’oro, 1963-65, in cui gestirono il trono continentale, pescano forza dalla Storia - si legge -. Un derby è pronosticabile come un tiro di dadi. Oggettivamente l’Inter ci arriva meglio, sull’onda di 4 vittorie di fila in campionato, al ritmo di 14 gol segnati e uno solo incassato. Dopo due brutti pareggi (Roma, Cremonese) e dopo l’infortunio lampo di Leao, il Milan, per reazione, ha tirato fuori una grande prestazione. Auguriamoci spettacolo e comportamenti sani: l’Europa ci guarda. Visto l’andazzo dei tempi, ricordiamo ciò che disse Einstein, che abitava in via Bigli: «Appartengo all’unica razza che conosco: quella umana»".