"Sono passati solo 20 giorni. Era il 27 gennaio, la Juve ospitava l’Empoli con l’intenzione di difendere il punto di vantaggio (virtuale) sull’Inter, per poi giocarsi il successivo scontro scudetto di San Siro in posizione di superiorità. Venti giorni dopo, Allegri prende atto che il vantaggio dei nerazzurri è scalato in doppia cifra: 10 punti". Comincia così l'analisi di Luigi Garlando sulle pagine della Gazzetta dello Sport all'indomani del poker nerazzurro sulla Salernitana che manda la squadra di Inzaghi sempre più in fuga.

"Vero che oggi la Juve può ridurre il distacco a un numero solo, ma è anche vero che Inzaghi ha in canna un recupero (Atalanta) - ricorda il giornalista -. L’Inter si è abbattuta sulle ultime sei giornate di campionato come un uragano tropicale e ne ha stravolto la morfologia: 6 vittorie su 6, 17 gol fatti, 4 subiti. La forbice con la stagione scorsa si spalanca sempre più: 16 punti e 15 gol in più, 16 reti in meno al passivo. Con la stessa furia, l’uragano Inter si è abbattuto sulla povera Salernitana che non ha fatto neppure in tempo ad aprire l’ombrello: 4-0 e potevano essere il doppio. Spazzata via. Debutto ingrato per Fabio Liverani che si è trovato a scalare l’Everest con i mocassini. Non è in casa della capolista che doveva raccogliere i punti della speranza, ma chi è in condizione disperata, deve approfittare di ogni occasione per affilare i denti ed allenare la combattività. A San Siro, la Salernitana non l’ha fatto. Specie nella prima parte, ha collezionato in difesa una serie di strafalcioni tecnici, inaccettabile per la categoria, con una leggerezza imbarazzante".