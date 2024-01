Oggi l'Inter giocherà prima di tutti. "Una frenesia da serve and volley al momento del set-point", scrive oggi Luigi Garlando nel suo pezzo per La Gazzetta dello Sport. "Inzaghi vuole chiudere l’andata in testa e togliere alla Juve, di scena domani a Salerno, l’eccitante possibilità di aggancio o sorpasso. Il titolo d’inverno non conta nulla, conterebbe di più perderlo, dopo aver quasi sempre viaggiato in testa. L’autostima della squadra avvertirebbe lo scossone - il suo pensiero -.

Il Verona è inabissato 31 punti più in basso, avvilito dalla dolorosa sconfitta interna con la Salernitana, ma, proprio perché già in zona disperazione, va maneggiato con cura. Inzaghi farà squillare in spogliatoio il «niente scherzi, ragazzi». L’Inter gioca per vincere e ritirare il legittimo premio di metà corsa. Lo ha meritato mostrando una superiorità che i due punti di vantaggio in classifica non rispecchiano bene".