"La vittoria sulla Lazio consente all’Inter di agganciare Milan e Roma al quarto posto e inginocchiarsi ai blocchi di partenza di una spettacolare volata Champions. Come calendario non è quella messa meglio (Roma, Atalanta, Napoli), ma come condizione sì". Lo ha scritto Luigi Garlando, nel suo pezzo di approfondimento sul week-end di Serie A appena concluso. "La squadra di cilindrata superiore (come l'ha definita Sarri, ndr) sta 4 punti sotto la Lazio. L’Inter di ieri è inconciliabile con i 22 punti dal Napoli. Si spiega solo col fatto che troppo spesso ha mostrato una brutta versione di sé: 11 sconfitte, comprese Spezia, Empoli e Monza - aggiunge il giornalista -.

Spalletti invece ha quasi sempre ottenuto il meglio dai suoi e ha perso solo tre scontri diretti: Inter, Lazio, Milan. Ma con tre bersagli a tiro, Inzaghi fa ancora in tempo a seppellire i rimpianti da scudetto sotto uno strato di soddisfazioni perché la sua Inter si presenta alla resa dei conti della stagione nelle condizioni migliori. La prestazione di ieri è stata anche un guanto di sfida lanciato al Milan nell’imminenza del doppio euroderby. Nel sofferto pareggio di sabato, i rossoneri hanno dimostrato una cilindrata nettamente inferiore a quella dei nerazzurri, per freschezza e potenza atletica, alternative di panca e potenziale offensivo. Il Diavolo deve crescere. Quello di Roma non basta per arrivare a Istanbul".