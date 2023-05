"L’Inter, che ha vissuto il 5 maggio 2002, e il Milan, che ha vissuto Istanbul 2005, sanno che anche i destini più annunciati possono essere stracciati e riscritti. Un derby, poi, per antonomasia, è la terra dell’imprevedibile e dei pronostici impossibili. Simone Inzaghi, dopo il 2-0 della semifinale d’andata, ha in tasca un biglietto per Istanbul. Non vale nulla se stasera non riesce a vidimarlo. Stefano Pioli, che ha una fede religiosa nei suoi ragazzi, è profondamente convinto di poter ribaltare la frittata. L’aria sarà elettrica, la partita calda". Questa la fotografia di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport che ci presenta l'Euroderby di ritorno di stasera.

"L’Inter, che una settimana fa distava 2 punti, ora ne dista 5. L’ambiente nerazzurro ha tutta un’altra leggerezza, dopo le 7 vittorie messe in fila, con 21 gol fatti e 3 subiti e, soprattutto, dopo i tre derby vinti nella stagione, senza subire gol, che consentono all’Inter di scendere in campo con una sensazione di superiorità che può intimidire", sottolinea Garlando.