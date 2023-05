"Il derby tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi, esordienti a queste altezze, è meno iconico e planetario" di quello tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, avversari nell'altra semifinale di Champions che deciderà chi tra Real Madrid e Manchester City sarà la favorita per la vittoria finale. "Ma non sono due imbucati illegittimi - precisa il giornalista nel suo pezzo di presentazione della due giorni di Coppa sulla Gazzetta dello Sport -. C’è un filo tricolore che lega i quattro candidati al trono d’Europa, una patina d’italianità che li rende omogenei. Tre semifinalisti su quattro sono italiani, il quarto ha giocato nel nostro Paese dal 2001 al 2003 (Roma, Brescia) e ha infilato nel suo bagaglio professionale la saggia umanità di Carlo Mazzone. Ma, soprattutto, Ancelotti e Guardiola sono fratelli, in quanto figli del calcio di Arrigo Sacchi. Carlo per via diretta, Pep attraverso la mediazione di Cruijff. L’idea è la stessa: un gioco di dominio e bellezza, offensivo e collettivo. Entrambi sono ancora legati a Sacchi da un filo di telefonate (...).

Pioli è un altro figlio di Sacchi. Ha vinto uno scudetto inaspettato come fece Arrigo nell’88: con un gioco coraggioso, di qualità, che ha reso il Milan più forte della somma delle individualità e superiore a squadre più attrezzate. Sacchi è stato spesso critico con Inzaghi, per una presunta, esagerata, dipendenza dalle ripartenze. In realtà, la direzione del lavoro di Simone è stata proprio sacchiana: un gioco sempre più dominante e di qualità, grazie alla valorizzazione di Mkhitaryan e Calhanoglu; sempre più intenso e aggressivo, grazie alla potenza atletica della rosa nerazzurra. La striscia di quattro vittorie in campionato ha appena confermato questa evoluzione virtuosa. Pioli e Inzaghi non sono imbucati. Ci stanno bene nei Fantastici 4".