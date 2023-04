"L’Inter, da stasera, gioca per aggiungersi e darci la certezza di un’italiana in finale che ci manca dal 2017 (Juve). Due delle tre finali del Triennio d’oro le abbiamo vinte contro il Benfica, avversario dell’Inter". Lo scrive stamane Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport . "Corsi e ricorsi? Joao Mario non è Eusebio, ma sarà durissima lo stesso. L’Inter ha vinto una partita delle ultime 8 e vede la porta grande come una buca da golf: 2 gol su 84 conclusioni nelle ultime 4 partite di Serie A.

Al momento è quinta, fuori dalla zona Champions, e il progetto di rientrarci cozza contro un calendario ostile: Lazio, Roma, Napoli... Il morale di Simone Inzaghi, bombardato dai nomi dei successori, non è al massimo storico, ma non parte battuto. Anzi, la solennità di una notte da Champions e di una cattedrale come il Da Luz di Lisbona può stimolare un’orgogliosa rinascita. Come successo in questa stagione al Camp Nou di Barcellona e al Do Dragao di Porto. L’Inter dovrà essere brava a fondere queste due prestazioni: dimostrare la ferocia difensiva sbattuta in faccia a Sergio Conceiçao, ma anche imporsi il coraggio di ripartire sempre, come nello spettacolare 3-3 di Barcellona".