Garlando: “Inter-Milan, duello scudetto nella diversità. Juve malaticcia”

L'analisi sulla Gazzetta dello Sport

"Alla prova di forza dell’Inter di Firenze, che ha imposto la propria potenza atletica e ha segnato ancora una volta su calcio piazzato, il Milan ha risposto con l’efficacia del proprio fraseggio. È sulla base di questa diversità che le milanesi duelleranno per lo scudetto". Questo il pensiero di Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport. "Solo un brodino per la Vecchia Signora, ancora malaticcia. Al quinto tentativo la Juve trova la prima vittoria e Allegri riscopre il sapore dei 3 punti in Serie A dopo 886 giorni. Restiamo convinti che Max, invece di ricercare ossessivamente la solidità della Juve targata BBC, ormai sfumata, dovrebbe cercare di sfruttare di più e meglio la ricca batteria offensiva che ha in casa, con un nuovo assetto e un nuovo spirito. Serve coraggio per rimontare tanti punti e tanti avversari".