"Una vincitrice c’è già: la Coppa Italia. Stadio Olimpico esaurito, record di incasso per la manifestazione, due finaliste “europee”: l’Inter che si giocherà la Champions League a Istanbul e la Fiorentina che inseguirà la Conference League a Praga. Una vittoria a testa in campionato, in trasferta, in due partite combattutissime che promettono equilibrio e spettacolo". Luigi Garlando presenta così sulla Gazzetta dello Sport il match di stasera.