"Gong! Stasera Inter e Juve si alzano dai rispetti angoli e si ritrovano di nuovo a centro ring. Chi resta in piedi andrà a giocarsi la finale di Coppa Italia a Roma il prossimo 24 maggio con Fiorentina o Cremonese. Auguriamoci che la metafora pugilistica resti tale. L’ultima volta a San Siro, in campionato, 19 marzo, era finita in rissa con due espulsi. Nella prima semifinale di Coppa Italia, a Torino, 4 aprile, pure".

Lo scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport di oggi. "Allegri è aggrappato a Rabiot, così come Inzaghi è aggrappato a Lautaro che gli ha già regalato 19 gol in questa stagione: 15 in Serie A, uno in Supercoppa italiana (Milan), uno in Coppa Italia (Parma) e due in Champions League (Barcellona, Benfica). Stessa mission per i due mister: assicurarsi una finale che garantisce un posto per la prossima Supercoppa e porterebbe energia buona da spendere nel finale di campionato e nelle semifinali di Champions ed Europa League. Inzaghi punta il quarto trofeo in due stagioni, Allegri deve riattivare l’abitudine a vincere".