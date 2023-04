"Come vanno ricalibrate le nostre ambizioni dopo il primo giro dei quarti di finale? Diciamo così: c’è chi è più forte di noi, ma non è fantascienza immaginare un’italiana a Istanbul che afferra per le orecchie la Champions League". Lo scrive Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport dopo la due giorni di Champions. " Inter , Milan e Napoli hanno dimostrato di poter essere l’outsider vincente di cui è ricca la tradizione della competizione - si legge -. Il Manchester City di Guardiola, contro il solido Bayern Monaco, ha dato una dimostrazione di forza impressionante, al di là del 3-0 e dei numeri mostruosi di Haaland. Però Guardiola, a Manchester dal 2016, è arrivato in finale di Champions una volta sola, nel 2021, sconfitto dal Chelsea sfavorito e ha inanellato una serie di eliminazioni brucianti". Diverso il discorso per il Real Madrid : "Cinque finali giocate nelle ultime 9 stagioni, tutte vinte. Ancelotti è Mister Champions : 215 presenze, da giocatore e allenatore. Più di tutti. Il Real è storia, esperienza e la forza delle sue splendide individualità".

Per quanto riguarda i nerazzurri, l'idea di Garlando è chiara: "L’Inter si è confermata squadra da grandi classiche, non da corse a tappe. In campionato ha sperperato la sua potenza con 10 sconfitte (troppe) figlie spesso di motivazioni pallide. Ma quando raccoglie concentrazione e ferocia in una notte sola, diventa fortissima. I tre trofei vinti da Inzaghi lo confermano. Ha fisicità e una solida identità di gioco che le consentono di governare la partita con personalità, come dimostrato a Lisbona. Grazie al prestigio della propria storia, l’Inter si esalta, piuttosto che intimidirsi, nelle cornici sontuose, anche grazie ai tanti giocatori esperti. Al Camp Nou, allo Stadio do Dragao e al Da Luz ha offerto infatti prestazioni notevoli. In uno stadio da finale non sarebbe in imbarazzo. Un limite, forse, è la mancanza di rifinitori tecnici e di esterni offensivi abili nell’uno contro uno, capaci di risolvere con una giocata, come accade spesso nelle finali equilibrate".