"Sono la punta del compasso, attorno a loro girano e disegnano calcio le rispettive squadre: Teun Koopmeiners, Hakan Calhanoglu, Arthur Melo, Manuel Locatelli. Il prossimo weekend di campionato li riunirà, come a un convegno di cervelloni. Incroceranno idee e linee di gioco, per smentire la legge di gravità e tenere Atalanta, Inter, Fiorentina e Juve il più in alto possibile". Lo scrive Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport. Il weekend calcistico, dunque, propone duelli infuocati a metà campo tra i registi di quattro delle sei squadre ai vertici della classifica.

Focus su Bergamo dove l'Atalanta ospita l'Inter: l'olandese se la vedrà col turco. "Koopmeiners è la testa che comanda, spalmato in ogni zona del campo. Lo dimostrano i 21 cross, più del doppio del secondo (Calha, 10). Calhanoglu è la migliore idea di Inzaghi. Non male neppure il lavoro fatto su Dimarco, ma da quando ha educato il turco alla successione di Brozovic, sveltendo e verticalizzando la regia, è nata l’Inter vicecampione d’Europa. Due dati spiegano bene l’ampio raggio d’azione di Calhanoglu: è il primo tra i quattro cervelloni per numero di tiri versi la porta (20), ma anche per palloni recuperati (62)".