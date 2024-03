Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport dedicato ai 'piccoli (o medio-piccoli) geni' del calcio, Luigi Garlando si chiede a proposito dell'interista Buchanan, che non è un bambino, (ha 25 anni, 9 più di Yamal, 5 più di Bellingham - precisa -) e alle spalle un campionato da titolare nel Bruges e 35 presenze nella nazionale canadese, numeri ad onta dei quali conta 27’ di campo in 2 presenze, "non poteva servire nel finale di Atletico Madrid-Inter per rialzare una squadra rattrappita dietro? Davvero è necessario un addestramento da astronauti NASA prima del lancio?".

"La partita Inter-Napoli è ricoperta da una patina di tristezza, come le finaline di consolazione - continua spostando il focus sulle disfatte europee -. Derby tra deluse di Champions. Per beffarda coincidenza, alla stessa ora, si affrontano i carnefici, Atletico Madrid-Barcellona. A San Siro si sfidano gli eroi mancati, Lautaro e Osimhen. Brutta settimana per i centravanti" ha aggiunto prima di passare in rassegna anche le défaillance di alcuni altri centravanti del campionato italiano.