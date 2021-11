Galliani: “San Siro un primo amore, ma la vita va avanti. Nuovo stadio vitale”

Il dirigente del Monza è nettamente favorevole al nuovo impianto

Adriano Galliani interviene nel dibattito sul futuro di San Siro attraverso un'intervista sul Corriere della Sera. Secondo l'attuale dirigente del Monza, il nuovo stadio "è assolutamente vitale". Il perché è presto spiegato: "Amo San Siro, ma reputo la sua ristrutturazione impossibile - dice - Sul piano sportivo-organizzativo con due squadre, che lì giocano il campionato e anche le gare di coppa, dove traslocherebbero Milan e Inter mentre si svolgono i lavori? È uno stadio iconico, ma pur sempre vicino a compiere cento anni. Nutro grande affetto per San Siro, ma ha difetti strutturali che non si possono correggere. Come il primo amore: non si dimentica, si resta legati emotivamente per sempre, ma poi la vita va avanti".