Giovanni Galeone parla in una lunga intervista a Tuttosport e nel suo discorso rientra anche il campionato dell'Inter. "Quest’anno non c’è storia: l’Inter è straordinaria, se poi le fanno qualche regaluccio arbitrale diventa inarrestabile - dice -. Giocano bene e hanno la rosa più forte. Inzaghi sta facendo un bel lavoro. Quando hai uno come Marotta, vinci: è il top player dei dirigenti. Non c’è niente da fare, fa la differenza. All’Inter in questi anni hanno saputo scegliere bene i giocatori. D’altronde quando Beppe era alla Juventus, la Juve dominava: va a Milano e vince pure con l’Inter. Sarà mica un caso…".

Per Galeone il divario tra Juventus e Inter "è troppo ampio". Ma dei nerazzurri si parla anche in un'altra chiave: l'esperienza di Gasperini a Milano, finita presto e male. "Non hanno capito niente di lui. Piero è molto attento e scontroso nell’imporre le sue idee, diventa difficile smuoverlo da certe convinzioni. Gasp è uno che tira dritto, non sa essere politico e non ha mai fatto compromessi. Ha ottenuto grandi risultati, tenendo sempre fede alle sue convinzioni. Ora sta bene all’Atalanta, anche se merita di allenare Napoli o Milan: col progetto giovani sarebbe perfetto per i rossoneri".