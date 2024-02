Giovanni Galeone, mentore di Allegri, parla ancora alla Gazzetta dello Sport del capitombolo della Juve che spalanca le porte alla fuga dell'Inter. "Sapevo che con l’Udinese sarebbe stata dura per la Juventus e ne avevo parlato anche con Max, però non mi sarei mai aspettato un’altra sconfitta dopo quella contro l’Inter. Comunque il risultato che pesa di più è il pareggio con l’Empoli, quello prima del derby d’Italia", assicura l'ex tecnico del Pescara.

Perché il pari con l’Empoli ha pesato maggiormente delle sconfitte della Juventus contro Inter e Udinese?

"Perché avrebbe permesso a Max e alla Juventus di presentarsi a San Siro da primi in classifica. Poi magari non sarebbe bastato lo stesso con l’Inter...".

C’è dell’altro?

"Parliamoci chiaramente: se Simone Inzaghi continua a far giocare i titolari, in Italia non c’è storia per nessuno. Lo scontro diretto di Milano ha fatto capire anche ai bianconeri che la differenza dai nerazzurri è ancora troppa. E probabilmente la convinzione di potercela fare è diminuita dopo quella serata".

Non crede più nemmeno lei alla rimonta scudetto dei bianconeri?

"Non ci credo io e non ci crede Max. Ma è così dall’inizio, non a caso Allegri ha sempre parlato di ritorno in Champions League come obiettivo per la Juventus e di Inter favorita per lo scudetto".

Cosa manca ad Allegri per avvicinarsi all’Inter?

"Max ha bisogno di almeno tre rinforzi per arrivare al livello dei nerazzurri. Un difensore importante, un centrocampista di livello e uno davanti se dovesse andare via Chiesa. E poi il prossimo anno mi immagino che avrà anche più spazio Yildiz, che è davvero un bel talento".