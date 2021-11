Franco Baresi: “Nuovo stadio? San Siro casa mia, ma bisogna guardare al futuro”

L'ex capitano del Milan parla al Corriere della Sera del futuro dello stadio

Franco Baresi ha alle spalle una lunga carriera vissuta tutta nel Milan e ha avuto per anni nello stadio Meazza la sua casa calcistica. "Ci ho giocato per vent’anni. Pensare che tra qualche anno non si possa più giocare a San Siro mi fa venire un po’ di magone - dice oggi al Corriere della Sera -. Bisogna però essere consapevoli che il tempo passa, che il calcio corre, che bisogna guardare al futuro con attenzione. Penso che uno stadio innovativo possa essere un vantaggio per tutti, per la città, per la gente, soprattutto per le famiglie e per chi ama questo sport. Uno stadio che non vive solo il giorno della partita, ma sempre. L'alleanza con l'Inter? Al di là della rivalità e del derby credo che siamo tutti maturi e che sia giusto pensare al bene comune. Credo anche che non sia così semplice trovare due grandi società come Milan e Inter che si mettono insieme per un investimento così importante. Non dico che sia unica, ma quasi. Avere uno stadio va al di là della rivalità".