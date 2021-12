Fortunato: “Scudetto? L’Atalanta si gioca tutto nello scontro con l’Inter”

L'analisi dell'ex giocatore dei bergamaschi

Intervistato da Tuttosport in occasione di Atalanta-Torino, Daniele Fortunato ha parlato delle possibilità della "Dea" di conquistare il tricolore. "Non so se sia Boga il colpo da scudetto, di sicuro l’Atalanta avrebbe bisogno di un pizzico di equilibrio in più dietro per lottare per qualche trofeo - dice -. Personalmente, però, mi tengo questa Atalanta: squadra irripetibile, ogni domenica per me vince per quello che sta esprimendo in Italia e in Europa. E pazienza se prende qualche gol di troppo: se fosse diversa, probabilmente non lotterebbe per le prime posizioni. Si giocherà il tutto per tutto il 16 gennaio in casa contro l’Inter: se accorcia la distanza di punti che c'è coi nerazzurri può tornare in corsa".