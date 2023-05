Il Corriere della Sera, nella sua edizione online, ha interpellato Mathieu Flamini in vista della doppia stracittadina di Champions League. "Vedere Milan e Inter in semifinale mi rende molto orgoglioso. Questa è una dimostrazione che la serie A si trova al top in Europa - dice - Vedo un Milan con un grande spirito di squadra, che attacca e difende bene. L'Inter? Ho molto rispetto per loro. Ha calciatori di qualità e ha giocato una Champions ad alti livelli. Sarà un avversario tosto. Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro con l’Inter. Ha saputo motivare la squadra e i risultati quest’anno parlano per lui".

Secondo Flamini, l'uomo che può decidere il derby è "Giroud. Oltre a lui Leao, se dovesse recuperare, e Theo Hernandez. Invece, nell’Inter Lautaro Martinez e Barella sono in grande forma. La favorita? Voto Milan, ma dovrà gestire molto bene la pressione delle due partite".