Su Tuttosport di oggi compare un passaggio di quanto affermato, in maniera ironica, da Fiorello (noto tifoso interista) rispetto alla penalità inflitta alla Juventus. "Noi ci stringiamo attorno ai tifosi della Juventus perché alla fine chi paga sono sempre e solo i tifosi", ha detto a Viva Rai2! . "Quello delle plusvalenze non è solo un problema della Juve. Come dice un proverbio romano “Il più pulito ha la rogna”. Vendevano i giocatori della Playstation come se fossero veri".