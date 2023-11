Filippo Ranocchia, centrocampista dell'Empoli che ha affrontato l'Inter in campionato a settembre, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui parla anche della corsa tricolore. "La Juve può giocarsi lo scudetto fino alla fine. Naturalmente l’Inter è fortissima, ma la Juve ha una rosa di qualità e il vantaggio di non fare le coppe. Allegri è un vincente e sa tirare fuori il meglio da tutti in queste situazioni".