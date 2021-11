Ferri: “Inter-Napoli? Mi auguro sia la svolta per Dumfires”

L'ex stopper nerazzurro: "La squadra di Inzaghi mi piace, ma rischia di pagare le tante occasioni perse"

"L’Inter di Simone mi piace, crea tantissimo, capisci che i pericoli possono arrivare da ogni situazione, dai calci piazzati all’imbucata sulla trequarti, ma se non aumenta la percentuale realizzativa rischia di pagare a caro prezzo le occasioni perse". Questa l'idea di Riccardo Ferri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Inter-Napoli. "Questa è una partita dove non esistono favorite, ma due grandi squadre che sanno bene cosa fare in campo, che cercheranno di comandare il gioco e poi di trovare l’acuto grazie alla giocata di qualità di un singolo. E ce ne sono davvero tanti che possono lasciare il segno - dice -. Mi auguro possa essere la gara di svolta di Dumfries: è ancora troppo timido, ma ha un potenziale enorme e ha bisogno di fiducia".