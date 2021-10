Facchetti: “L’Inter gioca bene, serve solidità. Punto su Vidal e Dzeko”

Il figlio del grande Giacinto spiega la sua idea sulla squadra di Inzaghi in vista del Derby d'Italia

"Mi aspetto una bella partita. L’Inter mercoledì in Champions League ha dato una risposta positiva dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio. Era obbligatorio conquistare i tre punti e i nerazzurri ce l’hanno fatta, vincendo bene la gara contro i campioni di Moldavia e divertendo i propri tifosi". Lo dice Gianfelice Facchetti, intervistato da Tuttosport in vista della grande sfida di stasera con la Juventus. "Si deve trovare continuità e quella solidità difensiva dell’anno scorso che in qualche modo ancora manca, anche se con Inzaghi probabilmente la squadra esprime un gioco più divertente. Chi schiererei tra Vidal e Calhanoglu? Io punterei sul cileno. Non che il turco abbia fatto male, ma su di lui c’è molta aspettativa perché ha lasciato il Milan per venire all’Inter. Bisogna dargli tempo e aspettare che trovi la giusta alchimia nel reparto di centrocampo. In più Vidal è appena stato decisivo contro lo Sheriff Tiraspol e l’anno scorso ha proprio segnato contro la Juventus nel 2-0 di San Siro. Chi potrebbe essere determinante stavolta? Per quanto riguarda l’Inter vanno bene tutti. Anche se credo Dzeko sia papabile per l’occasione, dato che è uno dei giocatori più in forma, Ma mi aspetterei pure un Barella o qualcuno a sorpresa della difesa".