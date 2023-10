"Se non ci fosse stato quell’incidente nel derby, la difesa del Milan sarebbe stata la migliore di tutta la Serie A". Ne è convinto Filippo Galli, difensore centrale del Milan negli anni Novanta e in questi anni dirigente spesso nel settore giovanile. "Una difesa che ha trovato solidità - dice Galli - è fondamentale saper difendere individualmente ma anche come squadra. E il Milan lo fa. Tomori? Continua a crescere. In campo ha raggiunto quella consapevolezza che lo ha reso un giocatore fondamentale per il Milan e per il suo allenatore".