Gianfranco Zola, intervistato dal Corriere della Sera, è tornato anche sull'Euroderby di mercoledì scorso in Champions League. L'ex attaccante di Napoli, Parma e Chelsea ha affrontato diversi argomenti.

Il suo primo ricordo legato al pallone?

"Ero piccolo. Papà, all’epoca presidente della squadra del mio paese, venne da me con alcuni giocatori e mi portò un pallone. Un regalo bellissimo".

La Nazionale fatica, ma abbiamo piazzato cinque squadre in semifinale nelle Coppe europee. Chi vede meglio?

"Dopo la vittoria di giovedì è facile dire la Roma. Ma ci sono tanti fattori in ballo. Credo nella Juve e nella Fiorentina: è dura ma possono provarci".

In Champions, l’Inter si è presa il primo round del derby che vale la finale.

"Il Milan ha iniziato col freno a mano tirato: era lento, perdeva palla e faticava a ricompattarsi. Forse sapere di non avere un’arma come Leao ha condizionato i compagni. Però ci sono altri 90 minuti".

E Leao, al ritorno, ci sarà.

"Ma a Pioli non può bastare solo lui. Ci vorrà una prestazione di squadra, il miglior Milan, per rimontare".

La lotta per la Champions tiene vivo il campionato. Chi arriva tra le prime quattro?

"Inter e Lazio hanno qualcosa in più delle altre. L’ultimo posto se lo contenderanno Juve e Milan".

Il Napoli ha fatto un torneo a parte.

"Ha vinto giocando benissimo. Pressing alto, coraggio, pazienza: le qualità delle migliori in Europa. Sono orgoglioso. Manco da Napoli da tanti anni, ma ho festeggiato con loro. Quando vinci lì non puoi dimenticarlo. Sono cose che ti restano dentro".