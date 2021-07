Esposito, esordio col Basilea in Conference League: 3-0 al Partizani Tirana

Primi minuti con la nuova maglia per l'attaccante

Primi minuti in gare ufficiali per Sebastiano Esposito, attaccante ceduto in prestito al Basilea ma che resta di proprietà dell'Inter. L'attaccante è entrato al 73' di Basilea-Partizani Tirana (finita 3-0), gara valevole per l'andata dei preliminari di Conference League. Esposito ha sostituito Darian Males, altro elemento attualmente in prestito dai nerazzurri.