Eriksson: “L’Inter può ripetersi con Inzaghi. Che forti Lautaro e Barella”

L'allenatore svedese parla del suo ex giocatore ai tempi della Lazio proprio alla vigilia della 'sua' partita

"Per me sta facendo bene, come sempre, da grande gestore quale è. La situazione che ha ereditato non era semplice perché perdere da un giorno all’altro Lukaku ti cambia la vita: è uno dei miei attaccanti preferiti, efficace in ogni contesto, dal campionato inglese al Belgio. Nonostante tutto, l’Inter dà l’idea di potersi ripetere ed è in prima fila per lo scudetto".