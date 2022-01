Endt: “Onana spericolato e imponente. Può diventare un pilastro”

Parla lo storico dirigente dei lancieri

Storico team manager dell'Ajax in anni passati e da sempre tifoso dell'Inter, David Endt vedrà passare André Onana da una parte all'altra dei suoi amori sportivi. "È un grande colpo, per me è l’ideale per la squadra di Simone Inzaghi. Sbarazzino, dotato, al passo con i tempi. Sicuramente un affare - dice Endt - Un talento vero. Dai riflessi innati, un po' avventuroso, nel bene e nel male: è capace di salvataggi incredibili, anche se a volte commette qualche errore che sfocia nella papera. Dal fisico imponente, si fa voler bene da tutti. È un ragazzo sempre allegro e disponibile, uno che sa come si vive lo spogliatoio di una squadra di calcio. Un giocatore che scende in campo sempre senza paura". Anche fisicamente, le doti non mancano. "È 1 metro e 90 centimetri, un atleta sicuramente prestante. In campo dà proprio l’impressione di essere capace di poter coprire tutta la porta, di poter arrivare ovunque".