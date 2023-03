Berat Djimsiti, difensore dell' Atalanta ha parlato oggi del momento dei bergamaschi dalle colonne di Tuttosport . "Non sono minimamente preoccupato. Conosco i giocatori e la società, il campionato quest’anno è molto difficile e a parte il Napoli ci sono tante partite equilibrate, con sorprese come l’ultima che vince contro chi lotta ai vertici. Sono fiducioso, abbiamo vissuto altre volte periodi come questo e dobbiamo solo pensare a lavorare forte", dice il centrale.

Concentrandosi sul reparto difensivo, a Djimsiti viene chiesto un parere su Scalvini, Okoli e Demiral in chiave futura. "Credo che siano tutti giocatori di grande qualità. Le prospettive sono importanti perché fanno pensare, per loro, ad una carriera top: possono diventare giocatori davvero di grande livello - le parole riportate nell'intervista - Per arrivare in alto, però, il talento non è tutto. Servono spirito di abnegazione, tanto lavoro e l’esperienza. Questa cosa si costruisce solo partita dopo partita, non bisogna avere fretta e pensare solo a come si può crescere. Le prospettive, secondo me, sono davvero di grande livello".