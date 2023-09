Intervista a La Gazzetta dello Sport per Alessio Dionisi, che alla guida del Sassuolo ha battuto l'Inter al Meazza. "Quando ho letto la formazione dell’Inter, poco prima dell’inizio, ho detto ai ragazzi di essere orgogliosi: “Ci sono tutti i migliori, vi rispettano, adesso dimostrate di meritare la loro considerazione”. Ci sono riusciti - dice il tecnico - A Frosinone abbiamo sbagliato il secondo tempo mostrando un atteggiamento non da squadra. La lezione ci è servita e le vittorie seguenti devono darci consapevolezza. Contro l’Inter abbiamo giocato in modo maturo crescendo nella ripresa e creando tanto. Ecco perché sarebbe riduttivo dire che a San Siro ha vinto solo Berardi".

Dionisi, che sognava di entrare a San Siro da calciatore ("Ma non ero abbastanza bravo") da tecnico ha vinto diverse volte. "Io da solo posso combinare ben poco - risponde - . Non dico che l’allenatore non incide, non sarebbe la verità. Ma conta di più quando la squadra rischia di perdere alcune certezze. Le vittorie recenti contro Juve e Inter, e in generale quelle contro le grandi squadre, sono un premio all’impegno, ma devono anche essere uno stimolo a non fermarsi".