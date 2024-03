A margine di un evento a Milano, Diletta Leotta ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui sottolinea i meriti dell'Inter nella stagione in corso. "L’Inter ha dimostrato di essere una squadra fortissima. La squadra più forte e costante in tutti questi mesi e merita di essere là in alto, davanti a tutti. Il distacco dalle altre lo dimostra: è incredibile. Peccato per la batosta in Champions League. Ma in Serie A ha dimostrato di non avere rivali, di essere superiori a tutti. Non me l’aspettavo ma questa sconfitta non cancella quanto di straordinario sta facendo Inzaghi con i suoi ragazzi. Il giocatore che più mi ha colpito? È scontato: ma dico Lautaro Martinez nonostante la serata storta di Madrid. In Italia ha fatto cose straordinarie. A parlare per me ci sono anche i suoi numeri. Un giocatore maturo, di riferimento per i suoi compagni, un vero capitano".

Con il volto di Dazn si parla anche del possibile futuro di Karius, futuro marito. A Milano e dintorni? "Loris ha delle persone al suo fianco che stanno lavorando per lui - risponde -. Io spero che lui faccia la scelta migliore per la sua carriera. Io vivo a Milano e quindi diciamo che vicino a Milano a livello di comodità sarebbe l’ideale per noi. Monza o qualsiasi altra squadra in Italia. Io sarei contenta se potesse venire a giocare in Serie A e stare vicino alla famiglia".