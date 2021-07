Di Gregorio: “Il biancorosso del Monza sta diventando la mia seconda pelle”

Il portiere alla Gazzetta dello Sport: "Buffon leggenda, Handanovic un vincente"

Michele Di Gregorio ha deciso di rimanere in cadetteria con il Monza per riuscire nell'impresa che non gli è riuscita nella scorsa stagione: conquistare la promozione in Serie A. "Appena il Monza mi ha chiamato per proseguire in biancorosso non ho esitato un attimo: il rammarico di non aver centrato l’obiettivo nella passata stagione mi ha regalato ancora più voglia di riuscirci quest’anno", ha spiegato il portiere classe '97 di proprietà dell'Inter alla Gazzetta dello Sport.