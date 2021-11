De Zerbi: “Con Dzeko un’Inter diversa ma non meno forte. Crediamo nel terzo posto”

L'intervista del tecnico dello Shakhtar Donetsk a Tuttosport

Protagonista questa sera al Meazza contro l'Inter, Roberto De Zerbi (allenatore dello Shakhtar Donetsk) ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Tanti argomenti trattati, non solo la partita di San Siro, che ovviamente è nei pensieri del tecnico. "Dobbiamo vincere - dice - Lo Sheriff ha fatto saltare il banco. E’ un po’ come il Bodo Glimt che ha portato via 5 punti alla Roma. Sono squadre poco considerate, ma costruite con buon senso e contro le quali puoi perdere. Anche se noi in casa dello Sheriff abbiamo fatto una buona partita prendendo però due gol stupidi. Ho sbagliato anche io a schierare una squadra troppo giovane per quel tipo di partita. A Milano veniamo per fare risultato come siamo andati al Santiago Bernabeu, sperando vada meglio. Crediamo ancora nel terzo posto. La squadra di Simone Inzaghi è forte fisicamente e mentalmente. Dzeko ha caratteristiche diverse da Lukaku, ma a livello generale non è certo meno forte".