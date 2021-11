De Siervo attacca: “La politica odia il calcio. Serie A motore del sistema”

L'ad della Lega: "DAZN? L'eliminazione della concurrency poteva essere fatta già in estate"

Luigi De Siervo , ad della Lega Serie A, sferra un pesante attacco al sistema politico italiano dalle pagine de Il Sole 24 Ore: "Il nostro è un Paese in cui, nei fatti, la politica dimostra di odiare il calcio. È bene ricordare che la Serie A è il motore economico di tutto il sistema. La nostra è una posizione seria, non abbiamo chiesto ristori al Governo ma l’apertura di un tavolo per le riforme finalizzato a rimuovere limiti ingiusti e vessatori alle nostre attività di valorizzazione del prodotto. Chiediamo di tornare a competere sui mercati senza essere penalizzati dal nostro stesso Governo".

De Siervo torna anche sulla recente polemica legata allo stop alla concurrency di DAZN: "L’allarme lanciato da DAZN deve essere colto dalle autorità e dai principali stakeholder del settore, tra cui ovviamente noi. L’eliminazione della concurrency poteva evidentemente essere assunta fin dall’estate perché ricalca quanto è previsto in altri Paesi europei come in Spagna. La pirateria digitaleè in aumento negli ultimi anni in tutto il mondo indipendentemente dalla soluzione distributiva adottata, ma in particolare nel nostro Paese, dove causa danni di oltre 1 miliardo all’industria della creazione di contenuti, ovvero cinema, tv, carta stampata, ma anche e soprattutto al calcio, prodotto premium per antonomasia".