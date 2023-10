Le parole di José Mourinho a fine partita nei confronti dell'arbitro Maresca e della Lega Serie A, verso il primo per alcune decisioni arbitrali durante Inter-Roma e contro l'organo dei club per la collocazione di domenica e non di lunedì, potrebbero costare al portoghese (secondo il Corriere dello Sport) un nuovo deferimento.

Questo accadrà qualora la giustizia sportiva dovesse giudicare le dichiarazioni contro il direttore di gara ("L'atteggiamento contro N'Dicka e Mancini dimostra tutto") lesive della sua immagine e di quelle dell'Associazione Italiana Arbitri.